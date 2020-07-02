Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Согласно последней информации, в данном регионе 54,57% избирателей не поддержали поправки, 44,42% проголосовали за.

«Это ещё раз подтверждает, что голосование прошло максимально прозрачно, что результаты достоверны, в том числе и ситуация в НАО тоже подтверждает это», — цитирует РИА Новости Памфилову.

Результаты голосования в Ненецком автономном округе также прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, не исключив, что на них мог повлиять вопрос объединения региона с Архангельской областью.

«Там разные факторы. Во-первых, если это проецировать на общее количество избирателей по стране, конечно, количество избирателей, которые голосовали против в Ненецком автономном округе, оно весьма незначительное. Хотя это позиция, которую заняли эти люди», — сказал представитель Кремля.

По его словам, «хотя они в абсолютном меньшинстве», они имеют на это право.

«В этом и суть голосования. Но также очевидно, что на такие результаты голосования оказали влияние другие факторы, которые важны для жителей региона. Нельзя исключать, что тематика объединения субъектов также была соответствующим образом воспринята в этом округе и повлияла на результат», — добавил он.

Ранее было обработано 100% протоколов голосования по Конституции России, которое прошло с 25 июня по 1 июля.

Согласно информации ЦИК, более 77% избирателей выступили в поддержку принятия поправок, против высказались около 21%.

Подробнее — в материале RT.