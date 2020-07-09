Путин призвал сохранить принятые в пандемию меры поддержки бизнеса

Многие меры поддержки бизнеса, которые показали эффективность в период пандемии коронавирусной инфекции, необходимо сохранить, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

«Меры, принятые в условиях пандемии... многие из них оказались очень эффективными, и, конечно, нельзя, чтобы они исчезли после того, как исчезнет — надеюсь, что это когда-то произойдёт, — эта самая пандемия несчастная», — сказал Путин.

Он также отметил необходимость обобщения этих мер и их информационного сопровождения.

В конце июня российское правительство выделило более 23 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших от пандемии отраслях.

Эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.