На поддержку бизнеса в России выделили ещё более 23 млрд рублей

Российское правительство выделило более 23 млрд рублей на субсидии, для того чтобы сохранить рабочие места в организациях малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях.

«Правительство продолжает поддерживать организации малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей», — цитирует ТАСС премьер-министра России Михаила Мишустина.

По его словам, на субсидии для компаний из самых пострадавших отраслей, которые сохранили не менее 90% работников, ранее было выделено более 81 млрд рублей.

«Сегодня выделим ещё свыше 23 млрд рублей», — добавил он.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что московские организации, которые войдут в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, смогут претендовать на государственную поддержку.