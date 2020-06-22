На поддержку бизнеса в России выделили ещё более 23 млрд рублей

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Российское правительство выделило более 23 млрд рублей на субсидии, для того чтобы сохранить рабочие места в организациях малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях.
На поддержку бизнеса в России выделили ещё более 23 млрд рублей
  • Pixabay

«Правительство продолжает поддерживать организации малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей», — цитирует ТАСС премьер-министра России Михаила Мишустина.

По его словам, на субсидии для компаний из самых пострадавших отраслей, которые сохранили не менее 90% работников, ранее было выделено более 81 млрд рублей.

«Сегодня выделим ещё свыше 23 млрд рублей», — добавил он.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что московские организации, которые войдут в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, смогут претендовать на государственную поддержку.

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