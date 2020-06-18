Субъекты малого и среднего предпринимательства Москвы получат господдержку

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Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что московские организации, которые войдут в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), смогут претендовать на государственную поддержку.
Субъекты малого и среднего предпринимательства Москвы получат господдержку
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

«Сейчас в Москве зарегистрировано больше 773 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Причём около 150 тыс. предпринимателей в прошлом году потеряли этот статус. Распространённая причина — непредставление отчётности в налоговую службу. По новому закону они могут снова подать документы для включения в реестр и претендовать на все полагающиеся МСП федеральные и региональные меры поддержки», — пояснила Сергунина.

Заммэра добавила, что включение в реестр субъектов МСП позволит получить доступ к широкому набору программ правительства Москвы — в том числе к 13 видам субсидий, льготному кредитованию и рефинансированию ставок. 

Ранее экономист Михаил Беляев, эксперт Российского института стратегических исследований, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.

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