Субъекты малого и среднего предпринимательства Москвы получат господдержку

Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что московские организации, которые войдут в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), смогут претендовать на государственную поддержку.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

«Сейчас в Москве зарегистрировано больше 773 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Причём около 150 тыс. предпринимателей в прошлом году потеряли этот статус. Распространённая причина — непредставление отчётности в налоговую службу. По новому закону они могут снова подать документы для включения в реестр и претендовать на все полагающиеся МСП федеральные и региональные меры поддержки», — пояснила Сергунина.

Заммэра добавила, что включение в реестр субъектов МСП позволит получить доступ к широкому набору программ правительства Москвы — в том числе к 13 видам субсидий, льготному кредитованию и рефинансированию ставок.

Ранее экономист Михаил Беляев, эксперт Российского института стратегических исследований, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.