Госдума поддержала проект о штрафах за пропаганду наркотиков в сети

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно документу, штрафы для юридических лиц могут достигать 1,5 млн рублей, для физических — 30 тыс. рублей. Юрлицам также грозит административное приостановление их деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, предусматривается ужесточение ответственности за пропаганду наркотических веществ для иностранцев и лиц без гражданства.

Операторам связи, которые несвоевременно блокируют доступ к онлайн-ресурсам, предлагается поднять штрафы: до 30 тыс. рублей — для должностных лиц, до 500 тыс. рублей — для юрлиц.

Как отмечают авторы в пояснительной записке, «владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующие наркотики, должны нести более строгую административную ответственность».

Ранее президент России Владимир Путин поручил МВД и Роскомнадзору «перекрыть доступ» к сайтам и страницам в социальных сетях, которые пропагандируют наркотики.