В Кремле прокомментировали сообщения о разговоре Путина и Лукашенко

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко полтора года назад обсуждали вопрос объединения двух стран.
В Кремле прокомментировали сообщения о разговоре Путина и Лукашенко
  • РИА Новости

Песков отметил, что в союзном договоре России и Белоруссии прописывается последовательность и этапность действий по интеграции.

Также он сообщил, что есть определённый набор дорожных карт, который уже давно прорабатывается.

«И эти темы действительно находятся и находились на повестке дня, и они действительно обсуждаются на самом различном уровне», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Как передаёт РИА Новости, ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что у него есть подтверждение информации о том, что Путин и Лукашенко полтора года назад в Шанхае обсуждали тему объединения двух стран.

В феврале Лукашенко заявил, что Белоруссия по-прежнему привержена «реальной интеграции» с Россией в рамках Союзного государства, но без понуждения.

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