Москва предлагала Минску вынести полномочия на наднациональный уровень

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что российская сторона в рамках интеграции предлагала республике передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в Союзном государстве.

«Я скажу так, в разумных пределах. Вот я вспоминаю 13 февраля 2019 года, когда в Сочи нам предложили, не буду называть авторов с российской стороны, и когда мы это посмотрели, что это было, — «руки вверх» называется. Тот документ, который нам предложили, предполагал 95% наднациональных функций», — приводит ТАСС его слова.

Как сообщает БЕЛТА, Семашко отметил, что передача полномочий на наднациональный уровень должна происходить «в разумных пределах, без ущерба суверенитету».

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия «не против единой валюты» с Россией, но это «должна быть нейтральная валюта».