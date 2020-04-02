Лукашенко оценил возможность введения единой валюты с Россией

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Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью МТРК «Мир» заявил, что Белоруссия «не против единой валюты» с Россией, но это «должна быть нейтральная валюта».
Лукашенко оценил возможность введения единой валюты с Россией
  • РИА Новости

«У нас есть договор о создании Союзного государства. Ни от одного пункта этого договора мы не отказываемся», — приводит БЕЛТА ответ Лукашенко на вопрос, каким он видит развитие Союзного государства.

При этом, говоря о единой валюте с Россией, он отметил, что Минск «не против», но только это должна быть нейтральная валюта, это не белорусский рубль, не российский».

Он заявил, что вопрос не в том, какой это будет рубль, а в том, «где будет эмиссионный центр» и «кто будет управлять эмиссионным центром».

«Это будет на равных или, поскольку Россия большая, она будет управлять своим рублём, а мы свой ликвидируем и к ним присоединимся? Мы это уже проходили в первые годы после распада Советского Союза. Когда нас просто выкинули из рублёвой зоны. И в конце концов мы остались с советскими рублями, они ввели российский рубль, а мы потом рисовали «зайчики». Я не хочу это повторять», — отметил Лукашенко.

В конце декабря первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой заявил, что Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией.

Лукашенко ранее уже говорил, что не выступает против введения единой валюты в Союзном государстве, но подчёркивал, что это не должен быть российский рубль. По его словам, условия и подход должны быть равными.

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