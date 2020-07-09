В Кировской области рассказали о реализации программы «Земский учитель»

Кировской области в 2020 году выделена квота на десять человек для участия в федеральной программе «Земский учитель». Победители конкурсного отбора получат единовременную компенсационную выплату в 1 млн рублей.

Как пишет progorod43.ru, с 1 сентября педагоги приступят к работе на своих новых рабочих местах.

Одна из педагогов-победителей — Анастасия Бармина — рассказала, что ей предстоит работать в школе в посёлке городского типа Юрья.

По её словам, решение о переезде далось непросто. В настоящее время семья Барминых ищет жильё в Юрье, чтобы к 1 сентября уехать на постоянное место жительства.

Анастасия Бармина дала обязательство отработать там пять лет.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начали принимать заявки на участие в федеральной программе «Земский учитель».