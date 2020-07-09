В Кировской области рассказали о реализации программы «Земский учитель»
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- РИА Новости
Как пишет progorod43.ru, с 1 сентября педагоги приступят к работе на своих новых рабочих местах.
Одна из педагогов-победителей — Анастасия Бармина — рассказала, что ей предстоит работать в школе в посёлке городского типа Юрья.
По её словам, решение о переезде далось непросто. В настоящее время семья Барминых ищет жильё в Юрье, чтобы к 1 сентября уехать на постоянное место жительства.
Анастасия Бармина дала обязательство отработать там пять лет.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начали принимать заявки на участие в федеральной программе «Земский учитель».