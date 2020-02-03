В Подмосковье начали принимать заявки на участие в программе «Земский учитель»

В Московской области начали принимать заявки на участие в федеральной программе «Земский учитель».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.

Подать обращение можно до 15 апреля. Основные критерии — возраст до 55 лет, наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего требованиям и стандартам.

«В этом году мы привлечём 37 специалистов в сёла и малые города. Таким образом, мы компенсируем нехватку специалистов на данных территориях. Все учителя получат единовременные компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей», — уточнила Каклюгина.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе запустят госпрограмму «Земский учитель» в 2020 году.