В Подмосковье начали принимать заявки на участие в программе «Земский учитель»

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В Московской области начали принимать заявки на участие в федеральной программе «Земский учитель».
В Подмосковье начали принимать заявки на участие в программе «Земский учитель»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.

Подать обращение можно до 15 апреля. Основные критерии — возраст до 55 лет, наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего требованиям и стандартам.

«В этом году мы привлечём 37 специалистов в сёла и малые города. Таким образом, мы компенсируем нехватку специалистов на данных территориях. Все учителя получат единовременные компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей», — уточнила Каклюгина.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе запустят госпрограмму «Земский учитель» в 2020 году.

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