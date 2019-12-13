В Севастополе запустят госпрограмму «Земский учитель» в 2020 году

Правительство Севастополя наделило Департамент образования и науки полномочиями выбирать кандидатуры для участия в государственной программе «Земский учитель» в следующем году. Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Восемь местных жителей смогут получить единовременную компенсационную выплату.

«Севастополю выделено 8 млн рублей», — заявила директор департамента Елена Богомолова.

По её словам, порядок отбора участников будет утверждён дополнительно.

Программа предусматривает выделение миллиона рублей учителям, которые пожелают работать в сёлах и небольших населённых пунктах. Средства можно будет направить на строительство дома, покупку квартиры и погашение ипотеки.

Ранее сообщалось, что в Московской области запустят программу «Земский учитель» с 2020 года.