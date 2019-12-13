В Севастополе запустят госпрограмму «Земский учитель» в 2020 году
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- РИА Новости
Восемь местных жителей смогут получить единовременную компенсационную выплату.
«Севастополю выделено 8 млн рублей», — заявила директор департамента Елена Богомолова.
По её словам, порядок отбора участников будет утверждён дополнительно.
Программа предусматривает выделение миллиона рублей учителям, которые пожелают работать в сёлах и небольших населённых пунктах. Средства можно будет направить на строительство дома, покупку квартиры и погашение ипотеки.
Ранее сообщалось, что в Московской области запустят программу «Земский учитель» с 2020 года.