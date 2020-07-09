В СПбГУ разработали учебный курс о коронавирусах
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
«Честно говоря, до сих пор на коронавирусы особо внимания не обращали, во многих учебниках их даже не упоминали. Их всего-то шесть штаммов. Но в результате обмена генами вирус вдруг организовался в такую агрессивную структуру, что стал способен присоединяться к разным тканям и органам», — заявила микробиолог Оксана Рыбальченко.
Она отметила, что обычно вирусы проходят на втором-третьем курсе, а к концу учёбы всё забывают.
По словам Рыбальченко, сейчас все убедились, что без глубоких знаний микробиологии спокойствия не будет.
Лекции призваны помочь разобраться в природе COVID-19 не только студентам, но и практикующим врачам и тем, кто разрабатывает стратегию производства лекарств, протоколов ведения больных.
Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.