В СПбГУ разработали учебный курс о коронавирусах

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В Санкт-Петербургском государственном университете разработали учебный курс «Коронавирусы SARS-CoV-2 и возбудители острых респираторных вирусных инфекций».
В СПбГУ разработали учебный курс о коронавирусах
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Честно говоря, до сих пор на коронавирусы особо внимания не обращали, во многих учебниках их даже не упоминали. Их всего-то шесть штаммов. Но в результате обмена генами вирус вдруг организовался в такую агрессивную структуру, что стал способен присоединяться к разным тканям и органам», — заявила микробиолог Оксана Рыбальченко.

Она отметила, что обычно вирусы проходят на втором-третьем курсе, а к концу учёбы всё забывают.

По словам Рыбальченко, сейчас все убедились, что без глубоких знаний микробиологии спокойствия не будет.

Лекции призваны помочь разобраться в природе COVID-19 не только студентам, но и практикующим врачам и тем, кто разрабатывает стратегию производства лекарств, протоколов ведения больных.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

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