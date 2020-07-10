Названы бюджетные направления для поездок на поезде по России в июле

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие города России можно спланировать бюджетную поездку на поезде в июле этого года. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Анализ показал, что совсем недорого съездить из Москвы в ближайшие регионы. Например, цена на билет до Твери начинается от 350 рублей, до Смоленска — от 420 рублей, до Калуги — от 490 рублей, до Брянска — от 520 рублей.

Поездки из столицы в популярные у туристов города будут стоить не дороже 1000 рублей в одну сторону. Так, в Санкт-Петербург можно найти билеты за 585 рублей, в Нижний Новгород — за 630 рублей, в Ярославль — за 650 рублей, в Кострому — за 800 рублей.

Из Санкт-Петербурга вполне бюджетной будет поездка в Москву, Тверь, Псков, Ярославль и Кострому (600—1100 рублей за билет).



Жители Краснодара могут организовать наиболее выгодное железнодорожное путешествие в Сочи: стоимость билета — от 590 рублей.

Из Екатеринбурга дешевле всего обойдётся поездка в Челябинск (690 рублей), а из Казани за 1000 рублей можно доехать до Ижевска.

Из Челябинска наиболее выгодной оказалась поездка в Екатеринбург (700 рублей), из Самары — в Пензу (750 рублей за билет в одну сторону).

Ранее были названы регионы России, в которые дешевле всего можно добраться на самолёте в июле этого года.