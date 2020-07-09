В ВОЗ оценили риск распространения бубонной чумы в России

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович прокомментировала возможность распространения бубонной чумы на российской территории.
В ВОЗ оценили риск распространения бубонной чумы в России
  • © Илья Тимин
  • РИА Новости

Как она указала, распространение в России данного заболевания, случаи заражения которым были зафиксированы в Китае и Монголии, крайне маловероятно. 

«Против возбудителя чумы существует эффективное лечение антибиотиками и вакцина. Поэтому маловероятно, чтобы заболевание могло иметь широкое распространение в России даже после выявления единичных случаев», — цитирует её ТАСС.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России.

Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о симптомах бубонной чумы.

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