На Ставрополье прокоментировали ситуацию с коронавирусом

За минувшие сутки в Ставропольском крае ещё 100 человек вылечились от COVID-19. За всё время пандемии с медицинского наблюдения сняли 3678 пациентов. Отмечается, что динамика распространения коронавирусной инфекции остаётся на прежнем уровне.

«Важно помнить, что в борьбе с инфекцией участвуют не только медики — многое зависит от каждого из нас. Соблюдайте меры противоэпидемиологической безопасности и профилактики. Избегайте ситуаций, при которых выше риск заразиться», — цитирует губернатора Владимира Владимирова pobeda26.ru.

Как отметил глава региона, об окончательной победе над болезнью говорить пока рано. Диагноз подтвердили ещё у 79 человек, а за всё время коронавирус обнаружили у 5892 ставропольцев. Также за прошедшие сутки три пациента скончались.

Ранее, как сообщало ФАН, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико прокомментировал ситуацию с COVID-19.