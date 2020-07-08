В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
- РИА Новости
«В ближайшей перспективе, я думаю, можно вполне говорить про увеличение скорости до 130 км/ч», — сказал он во время онлайн-форума «Комсомольской правды». Его слова приводит kp.ru.
Как указал Понарьин, с развитием документов по стандартизации, технологии, уборке, а также содержанию и ремонту высокоскоростных дорог можно будет говорить и о 150 км/ч.
При этом он подчеркнул, что 150 км/ч — это предел проектирования дорог первой категории, четырёхполосных с разделительной полосой.
В начале июля в «Автодоре» заявляли, что на платных трассах могут увеличить скоростной лимит до 150 км/ч.
Кроме того, осенью 2019 года в ГИБДД поддержали идею поднять лимит на платных трассах до 130 км/ч.