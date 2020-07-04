Скоростной лимит на платных трассах в России могут поднять до 150 км/ч

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Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказал, что на платных трассах М11 «Нева», М4 «Дон» и Центральной кольцевой автодороге скоростной лимит может быть увеличен до 150 км/ч. 
Скоростной лимит на платных трассах в России могут поднять до 150 км/ч
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт ТАСС, он сказал журналистам в ходе открытия дороги в обход Лосева и Павловска.

Он ответил на вопрос, на каких платных трассах, кроме ЦКАД, допустимую скорость могут увеличить до 150 км/ч.

«М11 Москва — Санкт-Петербург и М4», — рассказал Петушенко.

Глава «Автодора» подчеркнул, что Россия «имеет право иметь дороги, где скорость 150 км/ч».

В октябре 2019 года начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаил Черников заявил, что в ГИБДД поддерживают предложение об увеличении скоростного лимита на платных трассах до 130 км/ч.

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