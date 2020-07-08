Росздравнадзор рассказал об итогах проверки аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Как отмечается, были выявлены «нарушения производственных процессов», а также несоответствие медицинского изделия «эксплуатационной и технической документации».
«Вместе с тем при проведении экспертизы качества, эффективности и безопасности аппаратов ИВЛ «Авента-М» не установлено прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями», — говорится в сообщении.
По предписанию Росздравнадзора предприятие проводит корректирующие мероприятия.
9 мая в результате возгорания в московской клинической больнице №50 имени Спасокукоцкого погибла пациентка.
Через несколько дней пожар произошёл в больнице Святого Георгия в Петербурге, жертвами стали пять человек. Руководство медучреждения заявило, что не будет использовать аппараты искусственной вентиляции лёгких «Авента-М» до окончания расследования.
Позднее было решено приостановить обращение на территории России аппаратов, произведённых с 1 апреля 2020 года.