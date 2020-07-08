Росздравнадзор рассказал об итогах проверки аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор завершил проверку Уральского приборостроительного завода — производителя аппаратов ИВЛ «Авента-М», которая была организована после возгораний в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, были выявлены «нарушения производственных процессов», а также несоответствие медицинского изделия «эксплуатационной и технической документации».

«Вместе с тем при проведении экспертизы качества, эффективности и безопасности аппаратов ИВЛ «Авента-М» не установлено прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями», — говорится в сообщении.

По предписанию Росздравнадзора предприятие проводит корректирующие мероприятия.

9 мая в результате возгорания в московской клинической больнице №50 имени Спасокукоцкого погибла пациентка.

Через несколько дней пожар произошёл в больнице Святого Георгия в Петербурге, жертвами стали пять человек. Руководство медучреждения заявило, что не будет использовать аппараты искусственной вентиляции лёгких «Авента-М» до окончания расследования.

Позднее было решено приостановить обращение на территории России аппаратов, произведённых с 1 апреля 2020 года.