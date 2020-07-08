Собянин надеется, что школьники в Москве сядут за парты 1 сентября

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что столичные ученики пойдут в школы 1 сентября, если эпидемиологическая ситуация в городе это позволит.
Собянин надеется, что школьники в Москве сядут за парты 1 сентября
  • © Игорь Зарембо/РИА Новости

«Надеюсь, что с 1 сентября московские школьники пойдут в школы, как, собственно, это и обозначено Министерством образования. И сегодня по эпидемиологической ситуации, которая есть в Москве, мы видим, мы надеемся, что она позволит начать образовательный процесс, как обычно, по традиции — 1 сентября», — приводит Интерфакс слова Собянина.

При этом он отметил, что в системе образования надо продолжать развивать электронные сервисы и технологии.

Ранее стало известно, что школьные линейки, которые проводятся 1 сентября, в 2020 году пройдут не в традиционном формате из-за ситуации с коронавирусом

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