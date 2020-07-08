В Томской области вручили медали «За любовь и верность»

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Медали «За любовь и верность» в Томской области вручены 65 семейным парам. Награждение проходит индивидуально из-за ситуации с пандемией.
В Томской области вручили медали «За любовь и верность»
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru.

Как рассказали в Департаменте по вопросам семьи и детей, среди награждаемых — девять супружеских пар, проживших в браке больше 60 лет.

Ещё 21 семья отметила 50 лет брака.

Также стало известно, что глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков поздравил жителей с Днём семьи, любви и верности, передаёт mosaica.ru.

«В этот светлый и добрый праздник от всей души желаю каждой семье благополучия, крепкого здоровья, доброго отношения друг к другу, умения жить в согласии и взаимопонимании», — заявил он.

Ранее актёр Дмитрий Певцов рассказал о своём отношении ко Дню семьи, любви и верности.

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