В Томской области вручили медали «За любовь и верность»

Медали «За любовь и верность» в Томской области вручены 65 семейным парам. Награждение проходит индивидуально из-за ситуации с пандемией.

Об этом сообщает vtomske.ru.

Как рассказали в Департаменте по вопросам семьи и детей, среди награждаемых — девять супружеских пар, проживших в браке больше 60 лет.

Ещё 21 семья отметила 50 лет брака.

Также стало известно, что глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков поздравил жителей с Днём семьи, любви и верности, передаёт mosaica.ru.

«В этот светлый и добрый праздник от всей души желаю каждой семье благополучия, крепкого здоровья, доброго отношения друг к другу, умения жить в согласии и взаимопонимании», — заявил он.

Ранее актёр Дмитрий Певцов рассказал о своём отношении ко Дню семьи, любви и верности.