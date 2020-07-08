Дмитрий Певцов рассказал, как относится ко Дню любви, семьи и верности

Актёр Дмитрий Певцов рассказал о своём отношении ко Дню любви, семьи и верности.

«8 июля для православных — это, конечно, день благоверных князей Петра и Февронии, и, соответственно, этот праздник светлый, замечательный. И что меня особенно радует, что он совпадает с моим днём рождения», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, День любви, семьи и верности — прекрасный праздник.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве рассказали о программе мероприятий в честь Дня семьи, любви и верности.