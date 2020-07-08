Защита обжаловала арест Сафронова

Адвокат Иван Павлов заявил, что защита обжаловала арест советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по делу о госизмене.

«Мы с моим коллегой Евгением Смирновым подали апелляционную жалобу на постановление Лефортовского суда об аресте Сафронова», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что адвокаты считают решение суда арестовать Сафронова незаконным и необоснованным и просят апелляционную инстанцию отменить его.

Советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ 7 июля в Москве. Сообщалось, что он подозревается в работе на спецслужбу одной из стран НАТО. Сафронов заявил в суде, что не признаёт вину в госизмене. Он арестован до 6 сентября.