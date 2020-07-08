В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Пермском крае выявлено ещё 86 случаев коронавирусной инфекции.
В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что 57 человек лечатся в больницах, 29 — на дому.

Заместитель главы краевого Минздрава Евгений Камкин отметил, что жителям следует сохранять бдительность и использовать средства индивидуальной защиты.

«Сейчас эпидемическая ситуация в крае зависит от наших с вами действий», — сказал он.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

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