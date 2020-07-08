В Кремле отреагировали на предложение перенести День России
- РИА Новости
«Оно (это предложение. — RT) тоже новое. Каких-либо обсуждений на этот счёт в Кремле не ведётся», — сказал представитель Кремля.
Ранее член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец сообщила RT, что направила президенту Владимиру Путину предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
По её мнению, День России необходимо объявить 1 июля, в день окончания голосования по поправкам к Конституции.