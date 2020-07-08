В Кремле отреагировали на предложение перенести День России

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В Кремле не обсуждали идею о переносе празднования Дня России с 12 июня на 1 июля, это новое предложение, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле отреагировали на предложение перенести День России
  • РИА Новости

«Оно (это предложение. — RT) тоже новое. Каких-либо обсуждений на этот счёт в Кремле не ведётся», — сказал представитель Кремля.  

Ранее член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец сообщила RT, что направила президенту Владимиру Путину предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. 

По её мнению, День России необходимо объявить 1 июля, в день окончания голосования по поправкам к Конституции. 

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