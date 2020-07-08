День России предложили перенести на 1 июля

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Александра Рыкова
Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Соответствующее обращение она направила президенту России Владимиру Путину, рассказала общественница в беседе с RT.
День России предложили перенести на 1 июля
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

По её мнению, 12 июня у многих граждан страны ассоциируется с распадом СССР, а не с приобретением независимости страны.

Волынец считает, что дату празднования Дня России необходимо изменить, и наиболее подходящим днём является 1 июля.

«В связи с тем, что подавляющее большинство граждан России одобрили внесение поправок к Конституции... прошу Вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания... голосования, 1 июля, Днём России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днём», — предлагает Волынец.

Ранее на официальном портале правовой информации был опубликован текст Конституции с внесёнными в неё поправками, одобренными в ходе общероссийского голосования, которое проходило в России с 25 июня по 1 июля.

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