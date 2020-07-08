Врач оценил вероятность второй волны коронавируса

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Доктор Александр Мясников оценил вероятность второй волны коронавируса.
Врач оценил вероятность второй волны коронавируса
  • РИА Новости

«Бояться второй, третьей, пятой волны бессмысленно», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, COVID-19 обосновался и будет «тлеть», пока не заболеет 60—70% человечества.

«Вопрос, чтобы это было бессимптомно или малосимптомно, в лёгкой форме. Что и происходит», — отметил Мясников.

Как добавил эксперт, чем больше заболевших, тем больше приближается коллективный иммунитет.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

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