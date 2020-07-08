Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 160 тысяч
«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 160 913», — отметила она.
Накануне сообщалось о выписке 2066 пациентов.
Ранее стало известно, что более 21,7 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России.
Как сообщало ФАН, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико прокомментировал ситуацию с COVID-19.
Также главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан рассказала об испытаниях препарата против коронавируса.