Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 160 тысяч

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В Москве за последние сутки выздоровели ещё 1195 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 160 913», — отметила она.

Накануне сообщалось о выписке 2066 пациентов.

Ранее стало известно, что более 21,7 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России.

Как сообщало ФАН, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико прокомментировал ситуацию с COVID-19.

Также главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан рассказала об испытаниях препарата против коронавируса.

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