Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 160 тысяч

В Москве за последние сутки выздоровели ещё 1195 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.