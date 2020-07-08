За сутки на месте ЧП в Норильске собрано 96 кубометров водонефтяной смеси

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За прошедшие сутки на месте аварии на ТЭЦ в Норильске было собрано 96 куб. м топливно-водяной смеси. Об этом сообщил представитель оперативного штаба.
За сутки на месте ЧП в Норильске собрано 96 кубометров водонефтяной смеси
  • Reuters

«За сутки собрано топливно-водяной смеси 96 куб. м (всего — 33 401 куб. м)», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что в места складирования на территории ТЭЦ-3 поверхностный грунт не вывозили (всего вывезено 188 502 тонны).

Специалистами было обработано сорбентом 2 км береговой линии.

Ранее стало известно, что сотрудники Морской спасательной службы продолжат работы по ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ в Норильске до 1 октября.

16 июня была завершена активная фаза сбора топливно-водяной смеси на месте разлива в Норильске. При этом работы по очистке поверхности малых водоёмов ещё продолжаются.

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