За сутки на месте ЧП в Норильске собрано 96 кубометров водонефтяной смеси
- Reuters
«За сутки собрано топливно-водяной смеси 96 куб. м (всего — 33 401 куб. м)», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что в места складирования на территории ТЭЦ-3 поверхностный грунт не вывозили (всего вывезено 188 502 тонны).
Специалистами было обработано сорбентом 2 км береговой линии.
Ранее стало известно, что сотрудники Морской спасательной службы продолжат работы по ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ в Норильске до 1 октября.
16 июня была завершена активная фаза сбора топливно-водяной смеси на месте разлива в Норильске. При этом работы по очистке поверхности малых водоёмов ещё продолжаются.