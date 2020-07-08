Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах

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Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, рассказал о своих доходах.
Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
  • АГН «Москва»

Как сообщает РИА Новости, видеовыступление юриста опубликовала телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

«Я вас огорчу всех: если в России есть первая тройка самых богатых адвокатов, из них, наверное, не первый, а второй — это я. Самый высокооплачиваемый!» — сказал он, не став уточнять детали.

Вместе с этим он добавил, что его высокая заработная плата обуславливается его работой «на результат», а не «на публику».

Ранее телеканал «360» сообщил, что Пашаев рассчитывает на принятие судом доказательств невиновности артиста.

Вечером 8 июня автомобиль, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон.

В результате произошедшего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян.

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