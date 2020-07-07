Защита семьи Захарова попросит об открытом процессе по делу Ефремова

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Адвокат семьи погибшего в результате ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский сообщил, что будет просить суд об открытом судебном процессе в отношении актёра Михаила Ефремова.
Защита семьи Захарова попросит об открытом процессе по делу Ефремова
  • РИА Новости

Как передаёт сайт «Москва 24», адвокат рассказал о «разговорах» о том, что Ефремов якобы получит условный срок или «вообще ниже низшего» в связи с тем, что у актёра шестеро детей, «потому что в деле представлены сотни каких-то писем от известных людей в его защиту» и «потому что он не судим».

«Всё это толкает к тому, что фактически для обывателей он уйдёт от наказания», — заявил Добровинский.

Адвокат добавил, что формат проведения заседаний будет определять суд. 

«Но когда мне зададут вопрос, открытый или закрытый процесс, — я скажу о том, что мы хотим сделать так, чтобы процесс был открытым», — рассказал он.

Ранее телеканал «360» сообщил, что адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассчитывает на принятие судом доказательств невиновности артиста.

Вечером 8 июня автомобиль, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон.

В результате произошедшего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян.

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