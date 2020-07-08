Государственные медорганизации предложено освободить от налога на землю и имущество

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Государственные и муниципальные медицинские организации предложено освободить от налога на землю и имущество.
Государственные медорганизации предложено освободить от налога на землю и имущество
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на запрос заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяны Кусайко на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

Как считает сенатор, от земельного налога нужно освободить участки, где находятся относящиеся к медорганизациям здания, строения и сооружения, возведённые для оказания бесплатной медпомощи в рамках территориальных программ госгарантий.

По мнению Кусайко, больницы не должны платить и налог на имущество, используемое для аналогичных целей.

Сенатор также напомнила, что от уплаты таких налогов освобождены, к примеру, организации и учреждения уголовно-исполнительной системы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о дополнительных выплатах для медиков.

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