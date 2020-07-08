В Минприроды прокомментировали позицию «Норникеля» по ущербу от ЧП

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Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что компания «Норникель» имеет право обратиться в суд, чтобы оспорить размер ущерба после ЧП под Норильском.

«Ущерб окружающей среде и ликвидация последствий аварии — два несопоставимых понятия. И если компания готова доказать в суде, что она не виновна, у неё есть такое право. Мы видели последствия аварии, официально зафиксировали все показатели причинённого вреда, Росприроднадзор рассчитал ущерб», — цитирует ТАСС Кобылкина.

Ранее сообщалось, что «Норильский никель» оспаривает рассчитанный Росприроднадзором размер ущерба, нанесённого в результате ЧП в Норильске.

Как отмечалось, Росприроднадзор оценивает ущерб, нанесённый экологии разливом топлива в Норильске, почти в 148 млрд рублей.

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