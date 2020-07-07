В Кировской области продлили ряд ограничительных мер

В Кировской области продлили до 15 июля ряд ограничительных мер.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на соответствующее постановление регионального правительства.

Под запретом работа спа-салонов, соляриев, бань, саун, кинотеатров, детских развлекательных центров.

Также запрещены массовые, досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные и другие мероприятия.

Перчаточно-масочный режим, соблюдение социальной дистанции распространяются на работу общепита, библиотек, музеев, парикмахерских и фитнес-центров.

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