Обсерваторы Подмосковья приняли более восьми тысяч человек с начала пандемии
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства имущественных отношений.
Было оборудовано более десяти областных и частных санаториев и пансионатов.
В карантине на сегодняшний день находятся 1,5 тыс. человек.
После двухнедельного карантина в обсерваторе граждан доставляют в аэропорты или на вокзалы, откуда они могут отправиться домой.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что коронавирус в России выявлен у 6368 пациентов.