Обсерваторы Подмосковья приняли более восьми тысяч человек с начала пандемии

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Обсерваторы Московской области приняли более 8 тыс. человек с начала пандемии.
Обсерваторы Подмосковья приняли более восьми тысяч человек с начала пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства имущественных отношений.

Было оборудовано более десяти областных и частных санаториев и пансионатов.

В карантине на сегодняшний день находятся 1,5 тыс. человек.

После двухнедельного карантина в обсерваторе граждан доставляют в аэропорты или на вокзалы, откуда они могут отправиться домой.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что коронавирус в России выявлен у 6368 пациентов.

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