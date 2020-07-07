В Пермском крае прокомментировали ситуацию с ЕГЭ

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Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина прокомментировала ситуацию с Единым государственным экзаменом.
В Пермском крае прокомментировали ситуацию с ЕГЭ
  • РИА Новости

«Чтобы максимально снизить риски для здоровья участников и организаторов ЕГЭ, в этом году по поручению главы региона Дмитрия Махонина мы усилили меры безопасности в экзаменационных пунктах. Все пункты проведения ЕГЭ будут подвергнуты самой строгой санитарно-эпидемиологической проверке и обработке», — цитирует Кассину kp.ru.

По её словам, на входе обязательно измерение температуры. Рассадка учащихся — не менее полутора метров друг от друга.

Ранее заслуженный учитель России директор центра образования №109 города Москвы доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что выпускники, решившие продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены по результатам аттестата.

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