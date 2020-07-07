Шереметьево возобновит работу терминала D 27 июля

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Терминал D аэропорта Шереметьево возобновит работу 27 июля. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу аэропорта.
Шереметьево возобновит работу терминала D 27 июля
  • АГН «Москва»

«Международный аэропорт Шереметьево информирует о возобновлении работы терминала D (южный терминальный комплекс) в полном объёме, начиная с 00:00 мск 27 июля 2020 года», — говорится в сообщении.

Как отмечается, с 15 июля возобновляется движение поездов межтерминального перехода (МТП) аэропорта Шереметьево.

С 1 апреля терминал D был временно закрыт из-за снижения перевозок на фоне ситуации с распространением COVID-19.

Кроме того, Inforeactor передавал, что петербургский аэропорт Пулково вернётся к круглосуточному графику с 1 июля.

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