Аэропорт Шереметьево временно закроет терминал D
- РИА Новости
«С учётом сокращения пассажиропотока и введения дополнительных ограничений в сфере международных авиационных перевозок с 00:00 01.04.2020 года терминал D будет временно закрыт на прилёт и на вылет», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что оставшиеся международные рейсы из терминала D будут переведены в терминал F, а внутренние — в терминал B.
Также аэропорт продолжит принимать рейсы, которые вывозят российских граждан из других стран на российскую территорию, и рейсы, осуществляемые по отдельным решениям правительства России.