Аэропорт Шереметьево временно закроет терминал D

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Пресс-служба московского аэропорта Шереметьево сообщила, что с 1 апреля будет временно закрыт терминал D из-за снижения перевозок на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Аэропорт Шереметьево временно закроет терминал D
  • РИА Новости

«С учётом сокращения пассажиропотока и введения дополнительных ограничений в сфере международных авиационных перевозок с 00:00 01.04.2020 года терминал D будет временно закрыт на прилёт и на вылет», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что оставшиеся международные рейсы из терминала D будут переведены в терминал F, а внутренние — в терминал B.

Также аэропорт продолжит принимать рейсы, которые вывозят российских граждан из других стран на российскую территорию, и рейсы, осуществляемые по отдельным решениям правительства России.

Ранее аэропорт Шереметьево закрыл терминалы E и C.

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