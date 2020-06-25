Аэропорт Пулково вернётся к круглосуточному графику с 1 июля

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Петербургский аэропорт Пулково вернётся к круглосуточному графику с 1 июля.
Аэропорт Пулково вернётся к круглосуточному графику с 1 июля
  • РИА Новости

Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на гендиректора управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонида Сергеева.

По его словам, когда администрация аэропорта принимала решение о частичном закрытии, то не думала, что это повлечёт какие-то серьёзные последствия.

«А сейчас все просят: «Открывайте ночь, открывайте ночь», — отметил Сергеев.

Ранее НТВ сообщал, что «Аэроэкспресс» полностью восстановил график движения, действовавший до пандемии коронавируса.

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