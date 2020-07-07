Эксперты оценили ситуацию на рынке труда в России в июне

Эксперты оценили ситуацию на российском рынке труда в июне. В частности, на hh.ru работодатели опубликовали 574 тыс. вакансий, что на 55% больше, чем годом ранее, и на 52% больше по сравнению с февралём 2020-го.

Об этом сообщает газета «Известия».

На сайте «Работа.ру» число новых работодателей в июне увеличилось в полтора раза относительно мая, рассказала директор по маркетингу компании Ксения Курникова.

Оживление на рынке труда зафиксировали и в «Авито.Работе». По результатам II квартала количество вакансий в среднем по России выросло на 5,7%, заявил категорийный менеджер сервиса Дмитрий Пучков.

Индекс рынка труда SuperJob отмечает непрерывный рост активности работодателей начиная с конца апреля, отметили в пресс-службе сервиса.

Кроме того, тренд на рост количества вакансий на портале «Работа в России» наблюдается в последние недели, рассказали в Минтруде.

Ранее ведущий эксперт Института современного развития, экономист, автор рубрики «Финансы и инвестиции» в журнале Forbes Никита Масленников в беседе с URA.RU оценил влияние ситуации с коронавирусом на российские компании.