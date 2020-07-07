В «Росчайкофе» отметили снижение продаж кофе

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Россияне стали пить больше чая во время режима самоизоляции. Продажи кофе, наоборот, показали снижение.
В «Росчайкофе» отметили снижение продаж кофе
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Росчайкофе».

«Продажи кофе существенно сократились из-за новых ограничений для заведений общепита, не все решили работать навынос. В итоге люди стали меньше покупать этот напиток вне магазинов, хотя спрос на кофе в рознице существенно не менялся», — заявил гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе Рамаз Чантурия.

По его словам, потребление чая выросло, поскольку большую часть времени россияне проводили дома, а чай — традиционный домашний напиток для россиян.

В пресс-службе Росстата рассказали, что динамика изготовления чайной продукции с начала года до конца весны резко выросла, что связано с появлением на рынке новых производителей чаёв с добавками.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН дал рекомендации по выходу из режима самоизоляции.

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