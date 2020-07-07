В «Росчайкофе» отметили снижение продаж кофе

Россияне стали пить больше чая во время режима самоизоляции. Продажи кофе, наоборот, показали снижение.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Росчайкофе».

«Продажи кофе существенно сократились из-за новых ограничений для заведений общепита, не все решили работать навынос. В итоге люди стали меньше покупать этот напиток вне магазинов, хотя спрос на кофе в рознице существенно не менялся», — заявил гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе Рамаз Чантурия.

По его словам, потребление чая выросло, поскольку большую часть времени россияне проводили дома, а чай — традиционный домашний напиток для россиян.

В пресс-службе Росстата рассказали, что динамика изготовления чайной продукции с начала года до конца весны резко выросла, что связано с появлением на рынке новых производителей чаёв с добавками.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН дал рекомендации по выходу из режима самоизоляции.