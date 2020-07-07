Госдума приняла закон о присяге для росгвардейцев

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении присяги для сотрудников Росгвардии и порядке её принесения. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Согласно принятому документу, сотрудники Росгвардии будут приносить присягу как военнослужащие и сотрудники других ведомств, имеющие специальные звания.

«Принятие в торжественной обстановке на себя обязательств людьми, которых государство наделяет особыми правами и полномочиями, должно способствовать формированию у них высокого правового сознания», — приводятся слова Василия Пискарёва, одного из авторов инициативы.

Законом предлагается и текст присяги.

«Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника войск Национальной гвардии: уважать и защищать права и свободы человека и гражданина; свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы; быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью; достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка; хранить государственную и служебную тайну», — приводится текст присяги.

Летом прошлого года в Государственную думу внесли проект закона об установлении 21 ноября Днём военной присяги.