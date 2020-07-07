Госдума приняла закон о присяге для росгвардейцев

Короткая ссылка
Госдума приняла в третьем чтении закон о введении присяги для сотрудников Росгвардии и порядке её принесения. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Госдума приняла закон о присяге для росгвардейцев
  • РИА Новости

Согласно принятому документу, сотрудники Росгвардии будут приносить присягу как военнослужащие и сотрудники других ведомств, имеющие специальные звания.

«Принятие в торжественной обстановке на себя обязательств людьми, которых государство наделяет особыми правами и полномочиями, должно способствовать формированию у них высокого правового сознания», — приводятся слова Василия Пискарёва, одного из авторов инициативы.

Законом предлагается и текст присяги.

«Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника войск Национальной гвардии: уважать и защищать права и свободы человека и гражданина; свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы; быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью; достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка; хранить государственную и служебную тайну», — приводится текст присяги.

Летом прошлого года в Государственную думу внесли проект закона об установлении 21 ноября Днём военной присяги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить