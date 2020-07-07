Госдума приняла закон о присяге для росгвардейцев
- РИА Новости
Согласно принятому документу, сотрудники Росгвардии будут приносить присягу как военнослужащие и сотрудники других ведомств, имеющие специальные звания.
«Принятие в торжественной обстановке на себя обязательств людьми, которых государство наделяет особыми правами и полномочиями, должно способствовать формированию у них высокого правового сознания», — приводятся слова Василия Пискарёва, одного из авторов инициативы.
Законом предлагается и текст присяги.
«Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника войск Национальной гвардии: уважать и защищать права и свободы человека и гражданина; свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы; быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью; достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка; хранить государственную и служебную тайну», — приводится текст присяги.
Летом прошлого года в Государственную думу внесли проект закона об установлении 21 ноября Днём военной присяги.