В Госдуму внесли законопроект об учреждении Дня военной присяги

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В Государственную думу внесён законопроект об установлении 21 ноября новой памятной даты России — Дня военной присяги.
В Госдуму внесли законопроект об учреждении Дня военной присяги
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Государственной думы.

«Законопроектом устанавливается памятная дата России — «21 ноября — День военной присяги». Учреждение указанной памятной даты направлено на воспитание граждан Российской Федерации, и прежде всего молодёжи, в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов инициативы, новая памятная дата «закрепит на законодательном уровне важнейшее историческое событие в жизни государства и общества, которое символизирует готовность лица принимать присягу к добровольному выполнению воинского долга и жертвам во имя народа и Отечества».

Дата 21 ноября выбрана неслучайно, так как в этот день в 1721 году император Пётр I издал первый указ о воинской присяге.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что группа членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы планирует внести законопроект об установлении Дня воинской присяги.

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