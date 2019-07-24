В Госдуму внесли законопроект об учреждении Дня военной присяги
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Государственной думы.
«Законопроектом устанавливается памятная дата России — «21 ноября — День военной присяги». Учреждение указанной памятной даты направлено на воспитание граждан Российской Федерации, и прежде всего молодёжи, в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По мнению авторов инициативы, новая памятная дата «закрепит на законодательном уровне важнейшее историческое событие в жизни государства и общества, которое символизирует готовность лица принимать присягу к добровольному выполнению воинского долга и жертвам во имя народа и Отечества».
Дата 21 ноября выбрана неслучайно, так как в этот день в 1721 году император Пётр I издал первый указ о воинской присяге.
Ранее «Парламентская газета» сообщала, что группа членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы планирует внести законопроект об установлении Дня воинской присяги.