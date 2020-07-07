Акимов заявил о планах повысить зарплату сотрудникам «Почты России»
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- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
По его словам, третья волна повышения зарплат в «Почте России» прошла в мае и коснулась 38 тыс. сотрудников.
«Проведём такую же волну повышения, она у нас идёт по регионам, 1 ноября. Она коснётся 48 тыс. человек, и никакие коронавирусные инфекции на наши планы не повлияют», — заявил Акимов.
Путин в ходе встречи отметил, что почта относится к системообразующим отраслям и должна работать всегда, в том числе во время эпидемии.
Ранее в Минтруде заявили о замедлении темпов роста безработицы в России.