Акимов заявил о планах повысить зарплату сотрудникам «Почты России»

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Глава «Почты России» Максим Акимов во время рабочей встречи с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что зарплата будет повышена 48 тыс. сотрудников почты.
Акимов заявил о планах повысить зарплату сотрудникам «Почты России»
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

По его словам, третья волна повышения зарплат в «Почте России» прошла в мае и коснулась 38 тыс. сотрудников.

«Проведём такую же волну повышения, она у нас идёт по регионам, 1 ноября. Она коснётся 48 тыс. человек, и никакие коронавирусные инфекции на наши планы не повлияют», — заявил Акимов.

Путин в ходе встречи отметил, что почта относится к системообразующим отраслям и должна работать всегда, в том числе во время эпидемии.

Ранее в Минтруде заявили о замедлении темпов роста безработицы в России.

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