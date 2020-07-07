Врач дала рекомендации по использованию кондиционера в жару

Врач-терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко рассказала, как правильно пользоваться кондиционером в жару, чтобы не простудиться.

«Оптимальная температура должна быть на 6–8 градусов ниже температуры тела. Она составляет +36,6 °С, соответственно, устанавливаем на +26 °С. Меньше +26 °С, если мы долго находимся в помещении, устанавливать не стоит. Иначе это может привести к простудным заболеваниям», — рассказала сайту «Москва 24» Романенко.

Ранее в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности 7 июля из-за жары.

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с kp.ru также рассказала, какие напитки не стоит употреблять в жару.