«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 7 июля из-за жары. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
- РИА Новости
Отмечается, что предупреждение действует с 11:00 до 16:00 вторника.
Температура воздуха может прогреваться до +33 °C.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об изменчивости погоды в Москве с 6 по 12 июля.
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