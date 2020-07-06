«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары

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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 7 июля из-за жары. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары
  • РИА Новости

Отмечается, что предупреждение действует с 11:00 до 16:00 вторника.

Температура воздуха может прогреваться до +33 °C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об изменчивости погоды в Москве с 6 по 12 июля.

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