«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 7 июля из-за жары. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

РИА Новости

Отмечается, что предупреждение действует с 11:00 до 16:00 вторника. Температура воздуха может прогреваться до +33 °C. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об изменчивости погоды в Москве с 6 по 12 июля.