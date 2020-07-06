Вильфанд рассказал об особенностях погоды с 6 июля

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об изменчивости погоды в Москве с 6 по 12 июля.
Вильфанд рассказал об особенностях погоды с 6 июля
  • РИА Новости

Ближайшие два дня Москву и Московскую область ожидает настоящая жара — +27…+29 °С. В южных районах Москвы и области — до +30…+32 °С.

«С четверга жители столичного региона почувствуют приближение холодного фронта. 9 июля температура воздуха в первой половине дня будет высокая, порядка +26…+28 °С, но к концу дня уже будет облачно, прогнозируется дождь. Ночью температура быстро и очень сильно понизится — в диапазоне +10…+12 °С, а днём от +15 °С до +20 °С. Причиной тому северные воздушные массы. В выходные ожидается повышение температуры до умеренных значений около +21…+25 °С», — рассказал НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что в Москве в понедельник, 6 июля, ожидается до +30 °С.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал рекомендации россиянам, работающим в жару.

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