В Москве 6 июля ожидается до +30 °С
- globallookpress.com
Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит +28…+30 °C.
Ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер западный, юго-западный, 5—10 м/с.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что нынешний год войдёт в десятку самых тёплых в метеоистории страны.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал рекомендации россиянам, работающим в жару.