В Москве 6 июля ожидается до +30 °С

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В Москве в понедельник, 6 июля, ожидается до +30 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В Москве 6 июля ожидается до +30 °С
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Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит +28…+30 °C.

Ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер западный, юго-западный, 5—10 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что нынешний год войдёт в десятку самых тёплых в метеоистории страны.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал рекомендации россиянам, работающим в жару.

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