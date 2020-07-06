В Москве 6 июля ожидается до +30 °С

В Москве в понедельник, 6 июля, ожидается до +30 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

globallookpress.com

Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит +28…+30 °C. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5—10 м/с. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что нынешний год войдёт в десятку самых тёплых в метеоистории страны. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал рекомендации россиянам, работающим в жару.