СМИ: Регионы могут ослабить запрет на продажу алкоголя у медучреждений

Минпромторг России может предоставить регионам право самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в близлежащих магазинах и кафе, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники.

В пресс-службе ведомства подтвердили изданию подготовку соответствующего законопроекта.

«По поручению заместителя председателя правительства России Т.А. Голиковой разработан законопроект о передаче субъектам России полномочий самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях», — говорится в комментарии.

Каждый регион будет принимать решение с учётом социально-экономического положения, уровня развития торговли и общественного питания, а также обеспеченности населения площадью торговых объектов.

Законопроект планируется внести в правительство в III квартале текущего года.

С 5 мая в России вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.