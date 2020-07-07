Счётная палата проверит эффективность поддержки граждан в пандемию

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Счётная палата России проверит эффективность работы госорганов по поддержке граждан и оценит меры по минимизации негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции.
Счётная палата проверит эффективность поддержки граждан в пандемию
  • globallookpress.com

«Руководством Счетной палаты было принято решение дополнить план несколькими новыми мероприятиями. Контрольное ведомство проанализирует эффективность работы госорганов по поддержке граждан в период пандемии и минимизации негативных последствий, вызванных кризисом», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В частности, будет произведён мониторинг осуществления федеральных стимулирующих выплат медикам, работающим с коронавирусными больными, а также проверено использование средств федерального бюджета, выделенных на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких, теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха.

Кроме того, планируется дать оценку результативности выделения средств на поддержку рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства.

Счётная палата также проведёт мониторинг господдержки отраслей экономики, использования средств Фонда национального благосостояния и исполнения программ государственных внутренних и внешних заимствований, осуществляемых в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и её последствиями.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении около 7,5 млрд рублей на спецвыплаты за июль медработникам, находящимся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.

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