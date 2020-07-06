Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19

В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.

Для отслеживания планируется использовать данные Минздрава о номере телефона заболевшего.

Специализированные алгоритмы позволят выявить по геопозиции и данным операторов других людей, с которыми у заболевшего были постоянные контакты в последние 14 дней.

«В результате формируются списки номеров абонентов, которые были подвержены риску заражения COVID-19 в ходе непосредственного общения с заболевшим. Полученные данные централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи России и направляются в оперативные штабы субъектов Российской Федерации, Росгвардию, МВД России и Минздрав России», — говорится в документе.

В марте российский премьер Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи организовать создание системы отслеживания граждан, которые находятся в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как отметили в Кремле, отслеживание по данным сотовых телефонов тех, кто контактировал с больными заболевшими, не нарушает их права.